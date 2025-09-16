هذا ما ركز عليه وزير الأشغال العمومية في أول اجتماع له

باشر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مهامه على رأس القطاع بعقد سلسلة من اللقاءات التمهيدية، مع المدراء العامين بالوزارة، والمستشار المكلف بمتابعة مشاريع السكك الحديدية، بالإضافة إلى المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الوزير الجديد إلى المشاريع المهيكلة الاستراتيجية والحيوية التي تحظى بعناية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، وعلى رأسها الخط المنجمي الشرقي والغربي، وخط السكة الحديدية شمال-جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست، وكذا مشروع توسعة ميناء عنابة.

كما تم مناقشة وضعية الطريق السيار شرق-غرب وتشخيصه بناءً على نتائج دراسات الخبرة التي قامت بها أو ستقوم بها مكاتب الدراسات والمخابر المختصة، بالإضافة إلى برنامج صيانة شبكة الطرقات والقضاء على النقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور.

الوزير طلب من المعنيين الشروع في إعداد استراتيجية القطاع ومخطط عمل واضح على المديين القصير والمتوسط، يحدد الأولويات والخطوات العملية لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية.

وفي ذات السياق، عقد اجتماعا مع بعض الرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية الموضوعة تحت إشراف الوزارة، بهدف الوقوف على القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والتنفيذ، وتشخيص وضعية مؤسسات القطاع، وتحضير اقتراحات عملية وميدانية لإعادة إنعاشها.