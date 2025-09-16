-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذا ما ركز عليه وزير الأشغال العمومية في أول اجتماع له

الشروق أونلاين
  • 422
  • 0
هذا ما ركز عليه وزير الأشغال العمومية في أول اجتماع له
ح.م
جانب من اللقاء

باشر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مهامه على رأس القطاع بعقد سلسلة من اللقاءات التمهيدية، مع المدراء العامين بالوزارة، والمستشار المكلف بمتابعة مشاريع السكك الحديدية، بالإضافة إلى المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الوزير الجديد إلى المشاريع المهيكلة الاستراتيجية والحيوية التي تحظى بعناية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، وعلى رأسها الخط المنجمي الشرقي والغربي، وخط السكة الحديدية شمال-جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست، وكذا مشروع توسعة ميناء عنابة.

كما تم مناقشة وضعية الطريق السيار شرق-غرب وتشخيصه بناءً على نتائج دراسات الخبرة التي قامت بها أو ستقوم بها مكاتب الدراسات والمخابر المختصة، بالإضافة إلى برنامج صيانة شبكة الطرقات والقضاء على النقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور.

 الوزير طلب من المعنيين الشروع في إعداد استراتيجية القطاع ومخطط عمل واضح على المديين القصير والمتوسط، يحدد الأولويات والخطوات العملية لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية.

وفي ذات السياق، عقد اجتماعا مع بعض الرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية الموضوعة تحت إشراف الوزارة، بهدف الوقوف على القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والتنفيذ، وتشخيص وضعية مؤسسات القطاع، وتحضير اقتراحات عملية وميدانية لإعادة إنعاشها.

مقالات ذات صلة
“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

جزائريون يسترجعون “نوستالجيا” الزمن الجميل في نصوص كتب مدرسية قديمة

جزائريون يسترجعون “نوستالجيا” الزمن الجميل في نصوص كتب مدرسية قديمة

اتخاذ كل الإجراءات لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف

اتخاذ كل الإجراءات لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

بلمهدي: الجزائر من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها

بلمهدي: الجزائر من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد