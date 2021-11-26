هذا ما سيتغير في يوتيوب وغوغل ابتداء من 5 جانفي 2022

تعتزم منصتا يوتيوب وغوغل إدخال تعديلات للمساعدة في توضيح وتبسيط خدماتهما للعملاء ابتداء من 5 جانفي 2022 ، وهذه هي تفاصيل التعديلات:

ستعمل منصة يوتيوب، حسب بيان لها على توفير المزيد من الشفافية حول الطريقة التي تتبعها لتطوير خدماتها وتحسينها وتحديثها، ويشمل ذلك تقديم المزيد من التفاصيل حول أسباب إجراء التغييرات والتعديلات والإشعار المُسبَق الذي ترسله للمستخدمين.

1- تعديلات عامة لتعزيز وضوح النص: على الرغم من أنّ “البنود” تظل مستندًا قانونيًا، لقد بذلنا قصارى جهدنا ليصبح فهمها أسهل.

2- إعادة تنظيم بعض الأقسام (مثل تعليق الحساب وإغلاقه) وإعادة صياغة أقسام أخرى (مثل تغيير هذه الاتفاقية).

3- تضمين عملية إصدار الإنذارات بمخالفة إرشادات المنتدى: لطالما كان استخدام YouTube خاضعًا لإرشادات المنتدى وعملية إصدار الإنذارات الخاصة به، لكن سعيًا منّا لتوفير المزيد من الشفافية، سنضمّن الآن بشكل صريح معلومات عن الإنذارات بمخالفة إرشادات المنتدى في “البنود”. لم نجرِ أي تغيير على آلية عمل الإنذارات بمخالفة إرشادات المنتدى أو الحالات التي يتم فيها إصدار إنذار بحق قناة أو محتوى معيّن.

4- يُرجى الحرص على قراءة التعديلات التي تم إجراؤها على البنود.

5- ملاحظة: في حال السماح لطفلك باستخدام YouTube Kids أو في حال إدارة استخدامه لمنصّة YouTube من خلال Family Link، يُرجى تخصيص بعض الوقت لمناقشة هذه التغييرات معه.

وفيما يخص منصة غوغل أكدت الشركة حرصها على تقديم أمثلة أكثر لوصف السلوك القائم على الاحترام المتبادل الذي تتوقعه من جميع مستخدميها.

6- تحسين الوضوح: على الرغم من أنّ بنود الخدمة تبقى عبارة عن مستند قانوني، فقد بذلنا قصارى جهدنا ليصبح فهمها أسهل، وتشمل هذه الجهود إعادة تنظيم بعض المواضيع لتمكين العثور عليها بطريقة أسهل.

7- في حال استخدامك Family Link لإدارة حساب مستخدم آخر على Google، يُرجى تخصيص بعض الوقت لمناقشة هذه التغييرات مع ذلك المستخدم.