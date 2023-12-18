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الجزائر

هذا ما سيتم مناقشته في الجلسة المغلقة لندوة الأمن والسلم في إفريقيا

الشروق أونلاين
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هذا ما سيتم مناقشته في الجلسة المغلقة لندوة الأمن والسلم في إفريقيا
ح.م

استُأنفت أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا،الاثنين بوهران في يومها الثاني والأخير في جلسة مغلقة.

ويناقش المشاركون خلال هذه الجلسة موضوع “التحديث بشأن مشروع قرار الأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام بتفويض من الاتحاد الإفريقي منسق أ3”.

كما سيتم أيضا عرض “المشروع النهائي للدليل المتعلق بطرائق التنسيق والتعاون بين مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وقد تم في اليوم الأول من مسار وهران- 2023 , إقامة مائدتين مستديرتين رفيعتي المستوى في جلسة مغلقة حيث خصت الأولى “الذكرى السنوية العاشرة للندوة رفيعة المستوى: دور مجلس السلام والأمن والدول الثلاث في تعزيز صوت إفريقيا بشأن قضايا السلام والأمن في جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ما الذي لا يزال يتعين علينا القيام به” .

أما المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى فحملت عنوان “عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا: وجهات النظر العالمية والاستجابات والتداعيات على مجموعة أ3”.

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