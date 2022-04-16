هذا ما سيتناوله المكتب الفدرالي في اجتماعه “الاستثنائي” الأحد

بلماضي يتجه نحو البقاء على رأس "الخضر"

يعقد، سهرة الأحد، المكتب الفيدرالي، برئاسة شرف الدين عمارة، اجتماعه “الاستثنائي”، لتحديد تاريخ الجمعيتين العامة العادية والانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم لترسيم استقالة أربعة من أعضائه بسبب “ازدواجية المناصب”، والحديث أيضا عن العقوبة التي سلطت على الثنائي مولدي عيساوي، وعمار بهلول بسبب واجب التحفظ.

من المنتظر أن يجتمع، سهرة الأحد بداية من التاسعة ليلا، بمركز سيدي موسى أعضاء المكتب الفيدرالي لكرة القدم، لدراسة العديد من القضايا الشائكة، منها تحديد موعد انعقاد الجمعيتين العامة العادية والانتخابية بعد قرار رئيس الفاف شرف الدين عمارة الاستقالة من منصبه بعد الإقصاء من كأس العالم 2022″.

وقال مصدر من الفاف لـ”الشروق”: “على غير العادة سيعقد أعضاء المكتب الفيديرالي اجتماعهم بمركز سيدي موسى وليس بمقر الفاف، حيث دعا الرئيس أعضاء مكتبه إلى مأدبة فطور، يليها عقد اجتماع المكتب الفيديرالي”، وأضاف مصدر “الشروق” أنه سيتحدد رسميا خلال اجتماع الأحد موعد الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية، وكذا تنصيب لجنة الترشيحات”.

مسؤولون في “الكاف” و”الفيفا” يريدون بقاء عمارة

وعن استقالة الرئيس شرف الدين عمارة التي أعلن عنها مباشرة بعد إقصاء الخضر من المونديال، قال مصدرنا إن رئيس الفاف سيعلن عن استقالته رسميا خلال الجمعية العامة العادية التي من المقرر أن تجرى مباشرة بعد شهر رمضان المعظم، لتليها جمعية عامة انتخابية 60 يوما بعد ذلك مثلما تنص عليه القوانين العامة للفاف، وستفتح رسميا باب الترشيحات واستقبال المرشحين الذين ينوون تقديم ترشحهم لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم”، مضيفا أن رئيس الفاف سيبقى يسّير شؤون الاتحاد إلى غاية الجمعية العامة العادية.

كما سيعالج المكتب الفيدرالي قضية ازدواجية المناصب لأربعة من أعضائه وهم عمار بهلول رئيس رابطة عنابة الجهوية، بن حمزة ياسين رئيس رابطة سعيدة الجهوية، السيد طويل جيلالي رئيس رابطة الشلف، ورشيد أوكالي رئيس رابطة الجزائر، والتي تنتهي الآجال المحددة لهم من طرف وزارة الشباب والرياضة هذا الثلاثاء. حيث قرر الأعضاء الأربع وبالإجماع العودة إلى رابطاتهم.

إلى ذلك، قال مصدر الشروق أن المكتب الفديرالي لن يتطرق إلى قضية المدرب جمال بلماضي، مشيبرا إلى أن الأخير باق بنسبة كبيرة في منصبه على رأس “الخضر”. وبحسب نفس المصدر، فإن مسؤول في الكرة الجزائرية في تواصل دائم مع الناخب الوطني، الذي باشر – حسبه- التحضير للتربص المقبل المقرر نهاية شهر ماي القادم تحضيرا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023 المرتقبة شهر جوان.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيتعرف على منافسيه في تصفيات كان 2023 يوم 19 أفريل الجاري، على هامش عملية القرعة المقررة بجنوب إفريقيا.

لهذه الأسباب عمارة مرشح للبقاء

على صعيد آخر، قال مصدر آخر لـ”الشروق” بأن عمارة قد يبقى على رأس “الفاف” وينهي عهدته المتبقية في حال رفض أعضاء الجمعية العامة استقالته، مع الإبقاء على أعضاء مكتبه باستثناء تعويض الأعضاء الذين استقالوا من مناصبهم من المكتب الفيدرالي وتفضيلهم البقاء في رابطاتهم.

وعن السبب الذي قد يجعل الرئيس عمارة يبقى في منصبه إلى غاية نهاية عهدته، قال مصدر الشروق،”رئيس الفاف تحدث مع مسؤولين في الكاف والفيفا، ونصحوه بضرورة الاستقرار خاصة وأن منطقة شمال إفريقيا ستعرف سنة 2023 انتخابات المكتب التنفيذي للكاف، وسيكون هناك مقعد ستتنافس عليه الجزائر وليبيا، الممثلة في رئيسها عبد الحكيم الشلماني التي ستنتهي عهدته نهاية 2023، وبالتالي، فإن عودة الجزائر إلى المكتب التنفيذي للكاف مرتبطة بالعديد من العوامل أهمها ضرورة تواجد الاستقرار، وتحرك سريع للدبلوماسية الرياضية لتمكين الجزائر من العودة إلى دواليب “الكاف”.