هذا ما سيفعله لاعبو إنجلترا إذا أحرزوا الكأس الأوروبية

اتّفق لاعبو منتخب إنجلترا على منح أموال بطولة أوروبا إلى جمعيات خيرية، في حال إحرازهم اللقب القاري.

وتتبارى إنجلترا مع منتخب إيطاليا مساء الأحد (الساعة الثامنة بِالتوقيت الجزائري)، لِحساب نهائي “أورو” 2020.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم هولندي.

ويستفيد منتخب إنجلترا في حال تتويجه بِكأس أمم أوروبا، بِجائزة مالية قيمتها 9.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 11 مليون أورو). اتّفق زملاء المهاجم هاري كين على منحها لِجمعيات خيرية محلية، كما ذكرته الإذاعة البريطانية “تالك سبورت”، الأحد.

ولم يسبق لِمنتخب إنجلترا إحراز كأس أمم أوروبا، منذ تنظيم أوّل نسخة عام 1960.

في سياق آخر، يُخطّط الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم لِرفع عدد منتخبات منافسة “الأورو” إلى 32 فريقا وطنيا.

ونُظمت هذه المنافسة بـ 16 منتخبا انطلاقا من نسخة إنجلترا 1996، ثم ارتفع العدد إلى 24 فريقا وطنيا في الطبعة الأخيرة عام 2016 بِفرنسا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له، إن القرار النهائي سيُتّخذ عام 2023، فيما يشرع في تطبيق الصيغة الجديدة – إذا رُسّمت – انطلاقا من استحقاق 2028. عِلما أن ألمانيا ستحتضن بطولة أمم أوروبا المقبلة عام 2024.

وفسّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه الخطوة، بِرغبة هيئته في تفادي جدل منتخبات المركز الثالث، حيث تتأهّل أربعة من أصل ستّة إلى ثمن النهائي بِالنمط الحالي. لِكن بِصيغة 32 فريقا، يتأهّل الرّائد والوصيف فقط إلى ثمن النهائي.

ولكن الذي لم يقله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هو رغبته في حضور منتخب الكيان الصهيوني الغائب عن هذه المنافسة، وأيضا تضخيم الأرباح (حقوق البث التلفزيوني، الشركات الراعية، تذاكر الجمهور). وأيضا الردّ بِطريقة ضمنية على “الفيفا”، الي سترفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقا وطنيا في كأس العالم 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك.