هذا ما سيقوله بلماضي الثلاثاء في ندوته الصحفية

مقررة الثلاثاء بمركز سيدي موسى

سيكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، الثلاثاء، على موعد مع وسائل الإعلام للإجابة عن تساؤلات الصحفيين خلال ندوة صحفية لمدة ساعة، بمركز تحضير المنتخبات الوطني في سيدي موسى، بمناسبة تربص المنتخب الوطني الذي تتخلله ثلاث مباريات ودية أمام موريتانيا ومالي وتونس.

ودون شك، ستتمحور أسئلة رجال الإعلام في بعض النقاط التي تتعلق بخيارات جمال بلماضي، بالنسبة لقائمة اللاعبين الذين قام باستدعائهم لهذا المعسكر التحضيري، تحسبا لدخول التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقررة في قطر سنة 2022، خلال شهر سبتمبر المقبل. وهي اللائحة التي عرفت حذف بعض الأسماء التي كانت سابقا واستمرار غياب لاعبين آخرين كانوا يمثلون ركائز المنتخب الوطني في السنوات الماضية.

وسيشرح جمال بلماضي وجهة نظره من القائمة التي وقع عليها الاختيار للمشاركة خلال هذا المعسكر الإعدادي المهم، حيث وجه الدعوة إلى 30 لاعبا من اللاعبين المحترفين في الخارج، باستثناء لاعب فقط من البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بالحارس الرابع حامي عرين أولمبي المدية عبد الرحمن ميجادل. كما سيوضح للرأي العام، جماهير الخضر، أسباب إبعاد بعض الأسماء من المنتخب الوطني في عدة مناسبات، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين صانع ألعاب الريان القطري، ياسين براهيمي، أحد ركائز المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، هذا الأخير يوجد خارج حسابات المدرب الوطني من فترة طويلة، وربما يكون لذلك دخل مع أسلوب لعبه والطريقة التي يعتمد عليها “بلماضي” في المنتخب الوطني.

وسيتحدث “بلماضي” عن المواجهات الودية الثلاثة المقررة خلال هذا التربص، أمام منتخبات موريتانيا ومالي يومي 3 و6 جوان بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، والمباراة الثالثة ضد منتخب تونس يوم 11 جوان بملعب رادس في تونس. كما سيتحدث عن أسباب اختياره لهؤلاء المنافسين الأمر الذي يبقى مرتبطا دون شك مع منافسي الخضر في تصفيات المونديال، منتخبات جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر. أضف إلى ذلك الأهداف الأخرى من هذا التربص وأهمها تحطيم الرقم القياسي الإفريقي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزائم الذي يوجد بحوزة منتخب كوت ديفوار.