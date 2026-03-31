هذا ما صرح به رئيس مجلس الأقاليم والجهات التونسي عقب لقائه الرئيس تبون

"تحدثنا حول توطيد العلاقات بما يخدم شعبينا وبلدينا"

قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي، عماد الدربالي، عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 31 مارس، بأن المباحثات تناولت توطيد العلاقات بين الجزائر وتونس بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

وقال الدربالي في تصريح صحفي: “سعدت وتشرفت بمقابلة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف أنه نقل إلى الرئيس تبون تحيات نظيره التونسي قيس سعيد، مشيرا إلى أن اللقاء سمح ببحث الروابط والعلاقات المتميزة بين البلدين، كما كان مناسبة -يضيف الدربالي- للوقوف عند العديد من المحطات النضالية المشتركة، قائلاً: “تحدثنا عن تفعيل التعاون وتوطيد العلاقات بما يخدم شعبينا وبلدينا الشقيقين”.