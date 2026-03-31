إدارة الموقع
الجزائر
"تحدثنا حول توطيد العلاقات بما يخدم شعبينا وبلدينا"

هذا ما صرح به رئيس مجلس الأقاليم والجهات التونسي عقب لقائه الرئيس تبون

الشروق أونلاين
  • 169
  • 0
لقطة شاشة (رئاسة الجمهورية)
رئيس مجلس الأقاليم والجهات التونسي في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، 31 مارس 2026.

قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي، عماد الدربالي، عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 31 مارس، بأن المباحثات تناولت توطيد العلاقات بين الجزائر وتونس بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي

وقال الدربالي في تصريح صحفي: “سعدت وتشرفت بمقابلة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف أنه نقل إلى الرئيس تبون تحيات نظيره التونسي قيس سعيد، مشيرا إلى أن اللقاء سمح ببحث الروابط والعلاقات المتميزة بين البلدين، كما كان مناسبة -يضيف الدربالي- للوقوف عند العديد من المحطات النضالية المشتركة، قائلاً: “تحدثنا عن تفعيل التعاون وتوطيد العلاقات بما يخدم شعبينا وبلدينا الشقيقين”.

دموع وزغاريد في تشييع الرئيس زروال إلى مرقده بجوار والده

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد