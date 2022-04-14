هذا ما صرح به لودريان عقب استقباله من قبل الرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة تدوم ليومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وعقب لقائه بالرئيس أدلى لودريان بتصريح قال فيه “بعد مرور 4 أشهر على زياتي السابقة أولي أهمية بالغة لتواجدي من جديد في الجزائر وأود شكر الرئيس عبد المجيد تبون على اللقاء المطول الذي حظيت به هذا المساء كما أشكر نظيري رمطان لعمامرة على دعوته لتناول وجبة الافطار في شهر رمضان”.

وأضاف “كما استمرينا في هذا العمل الذي بدأنا فيه فيما يخص إعادة بعث علاقتنا الثنائية المهمة للطرفين والتي نتمنى أن تكون مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن “بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وانسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الارهاب والتعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الاقليمي المتوسطي والافريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا”.

وتابع قائلا “كما نتقاسم أيضا تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بالمواد الطاقوية كما تناولنا معا هذه الملفات الحساسة في جو من التضامن وروح الثقة”.