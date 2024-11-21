هذا ما صرّح به الوزير بوخاري عقب اجتماع العمل المخصص للصادرات

وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، رفقة رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، في تصريح مشترك عقب انتهاء اجتماع العمل المخصص للصادرات، الخميس 21 نوفمبر 2024.

عقب انتهاء اجتماع العمل المخصص للصادرات، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، إن الاجتماع “مهم للغاية”، ويهدف إلى “استكمال سياسة السيد رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج المحروقات.”

وأضاف الوزير أن ذلك يتجلى “أولا من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ثانيا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم والتي تبنى على مجموعة من المعايير، أولها تنويع الصادرات، ثانيا تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، ثالثا من خلال الفاعلية في الأداء، رابعا من خلال التطبيق الصارم للقرارات”.

ليؤكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، أنه سيتم العمل وفق هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، من جانبه قال عقب الاجتماع، أن اللقاء خصص لمناقشة أهمية الصادرات، حيث تم تقديم حوصلة لما تم تحقيقه، وتقديرات لما ينتظر إنجازه في المستقبل.

مولى أضاف أنه وفي إطار الحديث على دور المؤسسات في العملية، تم تحديد هدف إنشاء حوالي 20 ألف مؤسسة، ما سيخلق فائضا في المنتجات وبالتالي سيساهم في الرفع من قيمة الصادرات خارج المحرقات.