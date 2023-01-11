هذا ما طالبت به نقابة البيولوجيين وزير الصحة

طالب أعضاء النقابة المستقلة للبيولوجيين بتسوية وضعية ملحقي مخابر الصحة بالإضافة إلى إعادة النظر في المهام الموكلة إليهم في نطاق عملهم.

وجاء هذا خلال استقبال أعضاء النقابة من قبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، في إطار سلسلة اللقاءات التحاورية والتشاورية مع الشريك الإجتماعي.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد إستعرض ممثلو سلك بيولوجيي الصحة العمومية عددا من القضايا المطروحة وعلى رأسها ضرورة تسوية وضعية ملحقي مخابر الصحة من خلال إيجاد حل لمشكل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية من خلال تمكينهم من الإستفادة من الترقية بصفة آلية.

كما طالب اعضاء النقابة بإعادة النظر في المهام الموكلة إليهم في نطاق عملهم وصلاحياتهم مع التأكيد على أهمية منح الأولوية والمكانة اللازمة لفئة البيولوجيين بالنظر إلى الدور الهام والكبير الذي يلعبونه في القطاع الصحي والذي أثبتته جائحة كوفيد-19. يضيف البيان.

وفي رده على انشغالات ومطالب الوفد النقابي، جدد الوزير التأكيد على أن قرار إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم القطاع سيساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل نقابات القطاع ،مشيرا إلى تسوية العديد منها ضمن قانون الصحة الجديد.

وشدد سايحي، حسب المصدر ذاته، على أنه قد حان الوقت لإعطاء سلك البيولوجيين المكانة الطبية التي يستحقها ضمن المنظومة الصحية، مؤكدا على أهمية تطويره وتحسينه من خلال التوجه نحو مجال البحث العلمي.