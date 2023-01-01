هذا ما طالب به أنصار برينتفورد بِخصوص بن رحمة

ما زال اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة يُحظى بِاحترام كبير لدى جماهير نادي برينتفورد الإنجليزي.

وكان المهاجم بن رحمة (27 سنة) قد ارتدى زيّ نادي بريتفورد، ما بين 2018 و2021.

وشارك الدولي الجزائري سهرة السبت أساسيا، في مباراة فريقه وست هام والضيف نادي برينتفورد، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الإنجليزية.

وردّد أنصار فريق برينتفورد في هذه المباراة هتافات، يُطالبون بِواسطتها إدارة النادي بِاستعادة بن رحمة. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة، الأحد. التي أضافت أن هؤلاء المشجّعين ما زالوا يحتفظون بِذكريات طيّبة عن الدولي الجزائري، ويُريدون رؤيته مُجدّدا في فريقهم بعد جلبه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويبقى سعيد بن رحمة مُرتبطا مع نادي وست هام بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026، لكن علاقته السيّئة مع المدرب ديفيد مويس، قد تدفعه للعودة إلى فريق برينتفورد، استنادا إلى المصادر ذاتها.