هذا ما طالب به الوالي جلاوي بِخصوص ملعب عنابة

تفقّد والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي، الأحد، المركّب الرّياضي “19 ماي 1956”.

وأعطى الوالي جلاوي لِإدارة هذه المنشأة الرياضية تعليمات، تقتضي بِضرورة ملازمة صيانة الملعب، سواء العشب الطبيعي، أو المدرّجات، أو مركزَي التدريب، أو الفضاء الخارجي للمركّب الرّياضي.

كما طالب الوالي عبد القادر جلاوي بِتشييد متجر ومتحف، لِأغراض تجارية وسياحية.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرّحمان حمّاد قد ألمح مُؤخّرا، إلى أن هيئته ستتّخذ بعض الإجراءات، بعضها عقابية، ضدّ حالات التسيّب في صيانة المنشآت الرياضية، خاصّة الفخمة والعصرية منها.