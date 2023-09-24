-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما طالب به الوالي جلاوي بِخصوص ملعب عنابة

الشروق الرياضي
  • 424
  • 0
هذا ما طالب به الوالي جلاوي بِخصوص ملعب عنابة
ح.م

تفقّد والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي، الأحد، المركّب الرّياضي “19 ماي 1956”.

وأعطى الوالي جلاوي لِإدارة هذه المنشأة الرياضية تعليمات، تقتضي بِضرورة ملازمة صيانة الملعب، سواء العشب الطبيعي، أو المدرّجات، أو مركزَي التدريب، أو الفضاء الخارجي للمركّب الرّياضي.

كما طالب الوالي عبد القادر جلاوي بِتشييد متجر ومتحف، لِأغراض تجارية وسياحية.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرّحمان حمّاد قد ألمح مُؤخّرا، إلى أن هيئته ستتّخذ بعض الإجراءات، بعضها عقابية، ضدّ حالات التسيّب في صيانة المنشآت الرياضية، خاصّة الفخمة والعصرية منها.

مقالات ذات صلة
الاتحاد لكتابة تاريخ جديد في إفريقيا

الاتحاد لكتابة تاريخ جديد في إفريقيا

“بقرار” يواصل التألق وينتظر التفاتة من بلماضي

“بقرار” يواصل التألق وينتظر التفاتة من بلماضي

ثورة في بيت “الفاف” بعد انتخاب صادي رئيسا جديدا

ثورة في بيت “الفاف” بعد انتخاب صادي رئيسا جديدا

الجمعية العامة الانتخابية في 30 سبتمبر الجاري

الجمعية العامة الانتخابية في 30 سبتمبر الجاري

لِهذا السبب غاب بونجاح

لِهذا السبب غاب بونجاح

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة لِفريق زروقي بِسبب الشّغب

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة لِفريق زروقي بِسبب الشّغب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد