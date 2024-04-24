هذا ما طلبه آدم الوناس من مدرّبه

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الأربعاء، المباراة الرّسمية الرابعة على التوالي مع فريقه ليل الفرنسي.

ويُواجه فريق ليل المُضيّف نادي موناكو، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

وفي آخر مؤتمر صحفي نشّطه، قال التقني باولو فونسيكا مدرّب نادي ليل إن لاعبه آدم الوناس تقدّم بِطلب خوض المقابلات مع الفريق الرّديف.

وأضاف التقني البرتغالي أن الدولي الجزائري ما زال يفتقد اللّياقة البدنية، وأن نزوله إلى الفريق الاحتياطي، سيُمكّنه من التعافي جسديا، بعد إصابة تعرّض لها مُؤخّرا.

وعكس آدم الوناس، وجّه المدرّب فونسيكا الدّعوة إلى متوسّط الميدان الجزائري نبيل بن طالب، للمشاركة في مواجهة نادي موناكو.