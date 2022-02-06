هذا ما طلبه إيتو من لاعبي الكاميرون قبل مواجهة الجزائر (فيديو)

خاطب رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، وتحدث مع لاعبي المنتخب الكاميروني في غرف تغيير الملابس، عن المباراة الفاصلة أمام الجزائر..

وطلب إيتو من لاعبي الكاميرون، بعد إنهائهم البطولة الإفريقية في المركز الثالث، الذهاب إلى أنديتهم في أسرع وقت، والعمل على تجنب أي مشاكل مع الأندية”.

وقال إيتو للاعبين: “نحتجكم جميعا والمدرب بحاجة ماسة إلى خدماتكم، تنتظرنا المباراة الفاصلة بداية من 24 مارس، وسنواجه واحدا من أفضل المنتخبات الإفريقية، لكن أنتم الأفضل وعندما تريدون أن تكونوا الأفضل فإنكم قادرون على إثبات ذلك”.