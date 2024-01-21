هذا ما طلبه رئيس البرلمان الكوري من الرئيس تبون (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رئيس المجلس الوطني (البرلمان) لجمهورية كوريا الجنوبية كيم جين بيو.

وحضر اللقاء كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

وعبّر رئيس البرلمان الكوري في تصريحه عقب اللقاء عن سعادته بزيارة الجزائر. التي وصفها بأنها “شريك بلاده الاستراتيجي الوحيد في القارة الإفريقية”.

كما أشار جين بيو إلى أن زيارته للجزائر، هي الأولى التي يجريها رئيس للمجلس الوطني لجمهورية كوريا (الجنوبية) إلى البلاد، منذ 13 عام.

وحول حديثه مع الرئيس الجزائري قال جين بيو:”تبادلت مع الرئيس تبون الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك سبل تطوير العلاقات بين بلدينا، والتعاون على الساحة الدولية”.

وأضاف المسؤول الكوري:”منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990، قامت كوريا والجزائر بتعزيز علاقاتها الوديّة في مختلف المجالات. وقد توسّع التعاون بين بلدينا إلى الساحة الدولية”. مشيرا إلى انضمام كل من البلدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن، منذ مطلع جانفي الجاري.

وتابع جين بيو يقول:”تعدّ الجزائر ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في إفريقيا، وقد وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حتى خلال فترة جائحة كورونا”.

قبل أن يكشف قائلا:”طلبت اهتمام الجزائر ودعمها لمساعي نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وإحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية”.

ليضيف رئيس البرلمان الكوري في ختام حديثه، بأنه جدّد دعوة بلاده للرئيس تبون، من أجل حضور القمة الكورية الإفريقية الأولى في شهر جوان المقبل.