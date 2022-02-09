هذا ما طلبه مدرب السبورتينغ من سليماني

قال التقني روبين أموريم مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إن لاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني مفيد، لكنه مازال بِحاجة إلى تحسين لياقته البدنية.

وكان المهاجم سليماني قد خاض سهرة الأحد الماضي، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد- القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74.

وأوضح المدرب أموريم: “مَنَحَنَا سليماني عنصر الطاقة. مع وجوده في فريقنا، يُمكننا فتح المباراة هناك بإرسال كرات عرضية بِواسطة الأجنحة”، في إشارة إلى الاستثمار في الرّأسيات الخطيرة لِقنّاص “محاربي الصّحراء”.

وأضاف في أحدث تصريحات له نشرتها الصحافة البرتغالية: “يُمكن أن أُشرك سليماني وباولينيو معا في مباراة واحدة، أو أمنح فرصة اللّعب أساسيا لِأحدهما فقط. لقد اندمج سليماني في المجموعة بِكلّ سهولة”.

واختتم مدرب السبورتينغ روبين أموريم تصريحاته، قائلا: “يبقى على سليماني تطوير لياقته البدنية. أعتقد أنه يعي هذا الأمر جيّدا، وسيعمل على تحسين كل ماهو مطلوب منه”.

ويعتمد المدرب روبين أموريم كثيرا على المهاجم المحلّي باولينيو (29 سنة)، حيث منحه فرصة خوض 20 مباراة أساسيا، من أصل 21 مواجهة خاضها فريقه سبورتينغ لشبونة في بطولة البرتغال للموسم الحالي، وسجّل 8 أهداف كما وزّع 3 تمريرات حاسمة. وفي رابطة أبطال أوروبا، خاض 6 لقاءات (كلّها)، يوجد بينها 5 مقابلات أساسيا، وأمضى 3 أهداف كما وزّع تمريرة حاسمة. وهي أرقام دون شكّ، سَتُجبر إسلام سليماني على الاجتهاد لِحيازة مقعد أساسي، في تشكيلة فريق الأخضر والأبيض.