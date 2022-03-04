هذا ما طلبه مدرب بريست من يوسف بلايلي

طالب مدرب نادي بريست، دير ميشال زاكاريان، الدولي الجزائري يوسف بلايلي بالعمل أكثر، من أجل التأقلم مع ريتم الدوري الفرنسي.

وقال زاكاريان في تصريحات نشرها، الحساب الرسمي لنادي بريست على “تويتر”: ” على بلايلي أن يتأقلم مع منافسة الليغ 1 الفرنسية، التي تعتبر قوية ولقاءاتها مكثفة”.

وأضاف مدرب بريست: “عليه العمل أكثر، لحد الآن قام بأداء جيد، خاصة في مباراة تروا”.

وختم زاكاريان: “بلايلي يعاني من الجانب البدني، وهذا أمر طبيعي”.