هذا ما طلبه مدرب بريست من يوسف بلايلي
طالب مدرب نادي بريست، دير ميشال زاكاريان، الدولي الجزائري يوسف بلايلي بالعمل أكثر، من أجل التأقلم مع ريتم الدوري الفرنسي.
وقال زاكاريان في تصريحات نشرها، الحساب الرسمي لنادي بريست على “تويتر”: ” على بلايلي أن يتأقلم مع منافسة الليغ 1 الفرنسية، التي تعتبر قوية ولقاءاتها مكثفة”.
وأضاف مدرب بريست: “عليه العمل أكثر، لحد الآن قام بأداء جيد، خاصة في مباراة تروا”.
وختم زاكاريان: “بلايلي يعاني من الجانب البدني، وهذا أمر طبيعي”.
#RCLSB29 💬 M. Der Zakarian : “Youcef Belaïli doit s’acclimater à la @Ligue1UberEats qui est très intense. À lui de travailler. Pour l’instant, il a fait une bonne prestation contre l’@estac_officiel. Il est un peu en souffrance physiquement mais c’est normal”. pic.twitter.com/j54TnsGysx
— Stade Brestois 29 (@SB29) March 4, 2022