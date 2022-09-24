هذا ما طلبه مدرب نيجيريا من لاعبيه قبيل مواجهة الجزائر

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مع نظيره النيجيري ودّيا بِملعب وهران، سهرة الثلاثاء المقبل.

وقبل هذه المواجهة التحضيرية، تحدّث المهاجم النيجيري سافيور غودوين عمّا طلبه منهم المدرب جوزي بيسيرو.

وقال مهاجم نادي كازا بيا البرتغالي: “قال لنا المدرب بيسيرو إن كلّ مباراة هي بِمثابة نهائي كأس العالم، ويجب أن نُنهيها بِفوز لا غير، وأن نمتلك ثقافة الانتصارات”.

ولم يلعب سافيور غودوين (26 سنة) أيّ لقاء دولي مع منتخب بلاده نيجيريا (شارك فقط مع الفئات الصغرى). وكان مساء الجمعة احتياطيا في مباراة “النّسور الممتازة” أمام الفريق الجزائري المحلّي، التي اكتست طابعا ودّيا بِميدان قسنطينة.

وعن نظرته إلى رجال جمال بلماضي، قال غودوين في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة النيجيرية ونشرتها، السبت: “تملك الجزائر منتخبا قويا، يُصنّف ضمن لائحة عمالقة القارّة السّمراء. لكن كما قلت سابقا، فنحن سندخل أرضية ميدان وهران من أجل حصد فوز دون سواه”.

وخسرت نيجيريا مقابلاتها الثلاث الأخيرة أمام الجزائر، أعوام 2017 و2019 و2020. مع الإشارة إلى “الفيفا” دوّنت في السّجل فوز “الخضر” بِثلاثية نظيفة على “النّسور الممتازة”، رغم انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، بِقسنطينة في خريف 2017، ضمن إطار تصفيات المونديال الروسي. وذلك بِسبب إشراك النيجيريين للاعب معاقب، واستنادا إلى لوائح المنافسة.