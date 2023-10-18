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الجزائر

هذا ما طلبه وزير الاتصال الجزائري من وسائل الإعلام العربية

الشروق أونلاين
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هذا ما طلبه وزير الاتصال الجزائري من وسائل الإعلام العربية
وزير الاتصال محمد لعقاب

طلب وزير الاتصال محمد لعقاب، في تصريح له يوم الأربعاء، من وسائل الإعلام العربية التوقف عن منح الكلمة لممثلي الكيان الصهيوني ليبرروا مجازرهم في حق الشعب الفلسطيني. 

ودعا لعقاب وسائل الإعلام العربية بالتوقف عن “منح الكلمة للمسؤولين الإسرائليين المجرمين لكي يدخلوا إلى البيوت العربية ويبررون مجازرهم باستخفاف مقزز للشعب العربي”.

كما دعا الوزير لعقاب وسائل الإعلام العربية إلى تسمية الأشياء بمسمياتها لاسيما “الكيان الصهيوني” قائلا: “فالكيان الصهيوني كيان وحشي وعلى وسائل الإعلام أن لا ينساقوا وراء المفاهيم الغربية”.

وأكد وزير الاتصال أن موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الفلسطينية وأنها لم تتخلى يوما عن فلسطين، مشيرا إلى أن مسيرة الغد هي من أجل التنديد بما يحدث في غزة.

وقال لعقاب: “موقف الجزائر مع فلسطين ليس جديد على الشعب الجزائري وهو موقف رسمي للدولة الجزائرية منذ الاستقلال، بل حتى قبل الاستقلال خلال الحركة الوطنية وإبان الثورة التحريرية المباركة”.

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