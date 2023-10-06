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هذا ما عثرت عليه لجنة التحقيق في جثث ضحايا تحطم طائرة بريغوجين

الشروق أونلاين
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هذا ما عثرت عليه لجنة التحقيق في جثث ضحايا تحطم طائرة بريغوجين
ح. م
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في الجثث التي خلفها تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر، والتي كان من ضمنها.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في الجثث التي خلفها تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر، والتي كان من ضمنها.

وحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم”، فقد قال الرئيس الروسي “أبلغني رئيس لجنة التحقيق قبل بضعة أيام بأنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية“. وهذا خلال تدخله أمام منتدى فالداي في سوشي الروسية أمس الخميس، 5 أكتوبر.

وحسب نفس المصدر أشار بوتين “نعلم أنه بعد الأحداث الشهيرة التي شهدتها الشركة في بطرسبورغ، عثر جهاز الأمن الفيدرالي ليس فقط على 10 مليارات روبل نقدا، وبل على 5 كغ كوكايين أيضا”.

كما أشار أيضا أنه لم يكن هناك أي تأثير خارجي على طائرة بريغوجين التي تحطمت بعد سقوطها في أوت الماضي ومات فيها 10 ركاب من بينهم قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

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