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هذا ما عثر عليه الجيش المصري في درنة الليبية (صور)

الشروق أونلاين
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هذا ما عثر عليه الجيش المصري في درنة الليبية (صور)
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عثرت القوات المصرية المتواجدة في درنة الليبية في إطار المساعدة في عمليات البحث والإغاثة، على مجموعة من الأسلحة.

نقلت وسائل إعلامية صورا لمجموعة من الأسلحة عثرت عليها قوات الجيش المصري المتواجدة في درنة الليبية، وذلك في إطار تقديم المساعدة لليبيين في البحث والإغاثة بعد الفيضانات التي أصابت المدينة عقب إعصار دانيال.

القوات المصرية وأثناء بحثها في الأنقاض، عثرت على أسلحة كلاشينكوف ومسدس وذخائر هذه الأسلحة. وقد عرفت ليبيا انتشارا كبيرا للسلاح بعد التدخل العسكري الذي عرفته البلاد في 2011 بقيادة الحلف الأطلسي.

وإضافة لانتشار السلاح في ليبيا ومدنها، فقد امتد إلى منطقة الساحل الإفريقي، مما غذى المجموعات الإرهابية والمسلحة هناك.

فبعد مرور 12 سنة منذ التدخل العسكري في ليبيا، والذي كان يفترض أن يحمل التقدم والإزدهار لليبيا، فاليوم لم يتسبب سوى بالحرب والإنقسام، وتحول ليبيا لحالة أسوء مما كانت عليه سابقا من كل النواحي.

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