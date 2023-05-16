هذا ما فعلته بلوغر سورية بعد زواج زوجها عليها!

أثارت بلوغر سورية جدلا واسعا عبر الشبكات بعد نشرها صورة لها مع أولادها وعلى وجهها ابتسامة عريضة، تأكيدا على قوتها رغم زواج زوجها عليها.

وكانت البلوغر لمى الأصيل قد ظهرت في مقطع مصور وهي تتحدث عن ارتباط زوجها بأخرى وتبكي بطريقة هستيرية ما جعل متابعيها يتعاطفون معها ويسدون لها النصائح.

ونشرت لمى صورها مع طفليها، معربة عن سعادتها بوجودهما في حياتها، ومؤكدة أنها بخير رغم خيانة زوجها لها بعد علاقة دامت 12 عاماً.

وأرفقت الصور بتعليق: “عندكن حق.. حدا عنده هالولدين وبيزعل!.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكثير نعمك”.

وأضافت: “شكراً من قلبي على كل شي.. كل شي… كل شيء.. عمري ماحنسى الي عملتوه .. عمري والله كلو”.

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وكانت البلوغر الشهيرة قد أثارت موجة تعاطف كبيرة بعدما خرجت عبر فيديو على “فيسبوك” وهي تبكي بطريقة “جنونية” كردّ فعل على زواج زوجها بأخرى.

كما طالبت بنصف ثروة زوجها السابق، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.

هذا الفيديو أثار تعاطف كثيرين مع لمى وطالبوها بالتماسك لأجل أطفالها، فيما رأى آخرون أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لمشاهير يعرضون حياتهم بكل تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ما حدث يزيد شهرة الطرفين.

من جانبه، رد باسل خير على ادعاءات لمى الأصيل عبر فيديو نشره بموقع إنستغرام، مؤكدًا أنها رفعت عليه دعوى قضائية بالطلاق منذ 3 أشهر، وذلك ما دفعه للزواج من أخرى.

وأشار باسل خير إلى كون علاقته بلمى الأصيل، كانت متوترة بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو في الوقت الحالي يعيش رفقة أطفاله في منزل، ويقضي احتياجات أطفاله دون الحاجة لها.

وتزوجت لمى الأصيل من زوجها باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة بين الثنائي، حيث واجهت لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

ولمى الأصيل تملك الجنسية الأمريكية، وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم محتوى ترفيهي عن حياتها الشخصية، وروتين يومها رفقة أطفالها وزوجها، وتجاوز عدد متابعيها حاجز الـ840 ألف متابع.