هذا ما فعلته رئيسة وزراء إيطاليا مع أب وابنه نشرا صورا إباحية مزورة لها!

كشفت تقارير إخبارية الخطوات التي اتخذتها جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا بشأن نشر صور إباحية مزورة لها من قبل أب وابنه.

وبحسب ما أفادت وكالة “إنسا” فإن ميلوني، مطلوبة للشهادة يوم 2 جويلية المقبل في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت.

وطالبت ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، وستتبرع بالتعويض لصندوق وزارة الداخلية للنساء ضحايا العنف الأسري، حسبما نقلت إنسا عن المحامية، ماريل جيوليا مارونيو، الثلاثاء.

وتعرفت شرطة إيطاليا في 2020 على الرجلين وهما أب وابنه قاما بتحميل صور مزيفة على موقع إباحي أمريكي، عن طريق تتبع بيانات أحد هواتفهما المحمولة. وقتها، لم تكن ميلوني رئيسة وزراء وإنما رئيسة حزب إخوة إيطاليا.

وأضافت المحامية مارونيو أن أي تعويض سيكون “رمزيا” وتابعت أنها تأمل في أن يرسل قرار ميلوني برفع دعوى قضائية رسالة للنساء اللاتي وقعن ضحايا لمثل هذه الإساءة لتشجيعهن على اتخاذ خطوة مماثلة.

يذكر أن ميلوني، البالغة من العمر 47 عاما، وُلدت في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في روما، وعملت كبائعة للخضار في سوق شعبي ومربية أطفال وساقية في حانة، كما بدأت حياتها السياسية عندما كانت في سن الخامسة عشرة.

قضت 10 أيام بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف ولديها موقف جد إيجابي من قضية الشعب الصحراوي، حيث كتبت ملاحظات مهمة حول كفاح الصحراويين وظروف عيشهم في كتابها ” أنا جيورجيا”.

ساعدت في تأسيس حزب “إخوة إيطاليا” عام 2012، وذلك بعد 4 سنوات من توليها منصب وزاري، حين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برلسكوني.

هي سياسية محنكة ومعروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، خاصة تلك التي قادتها ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قلل من شأن الإيطاليين ووصفهم بالمقرفين وغير المسؤولين.

تمكنت ميلوني خلال سنوات من تحويل حزبها، الذي يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها إلى الفاشية الجديدة، ونشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.

تدعم ميلوني حلف الناتو وأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فيفري الماضي، لكنها عارضت في 2014 العقوبات ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وفي الماضي حثت إيطاليا على التخلي عن اليورو.

تتمسك صاحبة شعار«الله، الوطن، العائلة»، بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد، ودعت إلى فرض حصار بالقوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا، لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.