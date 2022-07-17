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جواهر

هذا ما فعلته راقصة روسية بعد حصولها على الجنسية المصرية!

جواهر الشروق
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هذا ما فعلته راقصة روسية بعد حصولها على الجنسية المصرية!
الراقصة أنستازيا

فاجأت راقصة روسية جمهورها بحذف جميع منشوراتها من موقع “إنستغرام” بعد أنباء حصولها على الجنسية المصرية.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد قامت الراقصة أنستازيا، المشهورة في مصر، بحذف جميع صورها وفيديوهات الرقص من حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو ما أثار فضول الجمهور.

ونشرت وسائل إعلام بعض المستندات الخاصة بحصول الراقصة الروسية على الجنسية المصرية، منها بطاقة الهوية المصرية، والتي حصلت عليها منذ فترة قصيرة، بخلاف استمارة بيانات من المصنفات الفنية.

وأثار خبر منح الجنسية للراقصة الروسية ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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