هذا ما فعلته راقصة روسية بعد حصولها على الجنسية المصرية!
فاجأت راقصة روسية جمهورها بحذف جميع منشوراتها من موقع “إنستغرام” بعد أنباء حصولها على الجنسية المصرية.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد قامت الراقصة أنستازيا، المشهورة في مصر، بحذف جميع صورها وفيديوهات الرقص من حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو ما أثار فضول الجمهور.
ونشرت وسائل إعلام بعض المستندات الخاصة بحصول الراقصة الروسية على الجنسية المصرية، منها بطاقة الهوية المصرية، والتي حصلت عليها منذ فترة قصيرة، بخلاف استمارة بيانات من المصنفات الفنية.
الراقصة الروسية أنستازيا تحصل على الجنسية المصرية : أشعر بالفخر – صورhttps://t.co/T9Hdawd17U pic.twitter.com/PHqFZ6eFKY
— الأقباط اليوم (@coptstoday) July 15, 2022
وأثار خبر منح الجنسية للراقصة الروسية ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الراقصة #انستازيا تحصل على الجنسيه #المصريه
والمعروف انك ممكن تحصل على الجنسيه المصريه مقابل ٢٥٠ الف #دولار وطلب ب١٠ آلاف كمستثمر
هز الوسط إستثمار مثمر pic.twitter.com/7UthobU6ja
— Sherif Awad (@sherifhorus713) July 15, 2022