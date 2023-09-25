هذا ما فعله المُنافس المونديالي لـ “الخضر” في نوفمبر المقبل

برمج مُنافس المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2022، مقابلتَين ودّيتَين في أكتوبر المقبل.

ويتبارى “الخضر” مع منتخب الموزمبيق في نوفمبر القادم، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وقال اتحاد الكرة الموزمبيقي، الإثنين، إن منتخب بلاده سيلعب مقابلتَين تحضيريتَين أمام غينيا بيساو في الـ 13 من أكتوبر المقبل، ونيجيريا بعد ثلاثة أيّام من ذلك. وأضاف أن البرتغال ستكون مسرحا لِهاتَين المواجهتَين.

ويكون اتحاد الكرة الموزمبيقي قد تعمّد برمجة المقابلتَين بعيدا عن الدّيار، صيانة للملعب الرّئيس الذي سيحتضن مباراة الجزائر (غلقه للترميم)، وحتّى لا يقع في المحظور وتُجبره “الفيفا” و”الكاف” على نقل اللّقاء إلى ملعب مُحايد. والدّليل أنّه اتّفق مع نظيره السنيغالي على إقامة مواجهتَي منتخبَي الإناث بعيدا عن الموزمبيق.

وتبارى منتخب الموزمبيق للِإناث مع نظيره السنيغالي الجمعة الماضية بِمدينة تييس السنيغالية، على أن تُقام مباراة العودة بِالعاصمة داكار مساء الإثنين. في إطار الدور الأوّل من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 لِفئة السيّدات.

للإشارة، فإن منتخب الموزمبيق صنف رجال استهلّ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، بِمواجهة الضّيف الرواندي شهر جوان 2022 بِجنوب إفريقيا، وذلك لِعدم تأهيل “الكاف” لِملاعبه. الرّخصة التي لم ينلها حتى مارس 2023، موعد الجولة الرّابعة أمام الزّائر السنيغالي.