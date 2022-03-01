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رياضة

هذا ما فعله عنتر يحي في “تويتر” تضامنا مع الكرة الرّوسية

علي بهلولي
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هذا ما فعله عنتر يحي في “تويتر” تضامنا مع الكرة الرّوسية

أظهر القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي، الثلاثاء، ارتباطا شديدا بِناديه سبارتاك موسكو الرّوسي.

ومعلوم أن عنتر يحي (39 سنة) يشغل منذ منتصف شهر جانفي الماضي، منصب المدير الفني لِأكاديمية نادي سبارتاك موسكو الرّوسي.

وأدرج عنتر يحي شعار نادي سبارتاك موسكو الرّوسي، رفقة العلم الجزائري. في أحدث ظهور له بِصفحته الرّسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان المدافع الدولي الجزائري المعتزل قد عبّر عن استهجانه، لِقرار “الفيفا” القاضي بِإقصاء نادي سبارتاك موسكو من ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي، مُتحجّجة بِالأوضاع الأمنية الرّاهنة في أوكرانيا. وذلك في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، الإثنين.

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