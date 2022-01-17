هذا ما فعله محرز في استفتاء “الفيفا” وهكذا صوّت بلماضي

كشفت “الفيفا” سهرة الإثنين، عن كيفية تصويت المدربين وقادة الفرق الوطنية، في استفتاءات سنة 2021.

واحتفظ الدولي البولوني روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بِجائزة أحسن لاعب في العالم، لِيرفع غلّته إلى مكافأتَين متتاليتَين. وتموقع في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وحلّ في الرّتبة الثالثة المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وجاء تصويت الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على النّحو التالي:

1- كريم بن زيمة.

2- محمد صلاح.

3- نغولو كانتي.

وكانت القائمة الموسّعة – للذّكر – قد ضمّت بن زيمة وكانتي.

وبِشأن جائزة أفضل مدرب في العالم لِسنة 2021، فعادت غلّتها إلى التقني الألماني توماس توشل مدرب تشيلسي الإنجليزي، وتموقع الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانتشيني في الرّتبة الثانية، وحلّ الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ثالثا.

وجاء تصويت بلماضي على النّحو التالي:

1- توماس توشل.

2- روبيرتو مانتشيني.

3- جوسيب غوارديولا.

وبِخصوص تصويت قائد “محاربي الصحراء”، فقد غاب مُمثّل الجزائر رياض محرز. عِلما أن المشاركة في هذا الاستفتاء ليست إلزامية، والامتناع عن التصويت لا تترتّب عنه أيّ عقوبات من قبل “الفيفا”. كما أن رياض محرز كان موجودا ضمن القائمة الموسّعة التي شملت 30 لاعبا.