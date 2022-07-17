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هذا ما فعله مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء! (فيديو)

الشروق أونلاين
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هذا ما فعله مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء! (فيديو)

واصل مذيع في التلفزيون الصيني عمله رغم إصابته بنزيف مفاجئ على مستوى الأنف، خلال نشرة الأخبار على الهواء مباشرة.

وتعرض هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، يوم الاثنين  11 جويلية 2022 واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.

وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانغ حافظ على هدوئه طوال البث، حسب الجزيرة نت.

وعلى الرغم من أن زميلته ساعدت في التقديم، فإن هوانغ ظل جالسًا وأنفه ينزف، حسبما أفادت به مواقع إخبارية.

وأوضح هوانغ، الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.

وانتشر مقطع الفيديو وصور المذيع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وأشاد البعض بمهنية هوانغ، لكن الكثير من الناس تساءلوا عن ظروف عمله ولماذا شعر بأنه لا يستطيع التوقف عن قراءة الأخبار.

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