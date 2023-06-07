هذا ما فعله ولي العهد الأردني مباشرة بعد زفافه!

عقب أقل من أسبوع على حفل زفافه الضخم الذي أقيم مطلع جوان الجاري، استقبل ولي العهد الأردني وفدا من منظمة السياحة العالمية.

وبحسب ما أفادت صحف أردنية فإن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بصفته نائبا للملك، اجتمع بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بسمة بنت عبد العزيز الميمان.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السنوي الـ49 للمنظمة يبدأ أعماله بمنطقة البحر الميت اليوم الأربعاء.

وعقد الحسين قرانه، الخميس 1 جوان، مع الشابة السعودية رجوة آل سيف، بقصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي، واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

وأحيا الزفاف الملكي، ثلة من أشهر الفنانين العرب وحضرته شخصيات عالمية هامة، من بينهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي.