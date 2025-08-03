“هذا ما فعلوه بالفلسطينيين”.. فتاة يهودية تفضح الصهاينة

فضحت فتاة يهودية مخططات الصهاينة البشعة في سرقة منازل الفلسطينيين ومنحها للقادمين من شتى دول العالم، ووصفت ما يحدث في غزة بالمحرقة التي يجب أن تنتهي.

وقالت الفتاة: “أنا يهودية بما يكفي للحصول على رحلة مجانية إلى تل أبيب، وعندما كنت في العشرينيات من عمري سافرت إلى ” إسرائيل”، وفور خروجي من الطائرة قال لي البعض: “بإمكانك أن تصبحي مواطنة خلال 24 ساعة وعليك بالتنقل إلى هنا”.

تابعت: “ما لم أكن أعرفه هو أنه عندما أٌعلنت “اسرائيل دولة” كنت أظن أن الحكومات منحت اليهود أموالا لشراء منازل الفلسطينيين في أحياء كانت مفصولة بطبيعتها، لم أكن أعلم أن الناس طردوا تحت تهديد السلاح وأن آخرين قتلوا في الشوارع”.

اكتشفت هذا الأمر: “هناك من يحتفظ بمفاتيح منزله ولكنه لم يعد قادرا على المرور من أمامه، لم أكن أفهم أن ما حدث كان استعمارا بكل معنى الكلمة”.

ووصفت ما حدث للفلسطينيين بـ” السجن المفتوح”، حيث لا يستطيع الناس من الخروج إلى الأحياء التي فرضت عليهم “وهذا ربما يعادل، وربما أسوأ من معسكرات الاعتقال، لم أكن أفهم وقد كانوا يخدعونني رغم أني شديدة التمسك بالأخلاق”.

وحثت اليهود بالحديث عن رحلة “حق الولادة، أي أمريكي أو أوروبي يمكنه الذهاب إلى تل أبيب مجانا ولكن على نفقة من؟ ليقوم بجولة هناك ثم ينتقل للعيش في بيوت مسروقة، اعتذر عن جهلي، تحدثت مع أصدقائي اليهود، أنا لا أكوّن صداقات مع من يؤمن بهذه الأيديولوجيا إنها عنصرية”.

واصلت:” مؤخرا اتصلت بي زوجة حاخام مرارا، بعد أن علمت أنني في المدينة، زوجها يهاجم فلسطين، وكانت تريد أن تجذبني إلى عالمها، أخبرتها أنني لا أمارس اليهودية، وأننا لن نكون صديقتين”.

أضافت: ” استمرت زوجة الحاخام في الاتصال بي لأنها أرادت ضمي بسبب نقاء دمي، فقلت هذا مقزز، أنا لا أختار أصدقائي بناء على الدم، هذا ليس إلا تمييزا عرقيا، مجرد عنصرية”.

واعترفت الفتاة اليهودية، قائلة: “ما يحدث في غزة أسوأ من المحرقة، معسكرات الاعتقال والسجن بشعة، لكن هذا السجن المفتوح المتوارث عبر الأجيال يجب أن ينتهي”.