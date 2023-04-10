هذا ما قالته أول امرأة سعودية تزور الفضاء ماي المقبل!
عبرت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تزور الفضاء، ماي المقبل، عن شغفها للرحلة التي أصرت على خوضها في سبيل العلم والإنسانية.
وقالت ريانة في تغريدة عبر تويتر: “بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية”.
بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية.
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/HHpm4vZ8wY
— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) April 9, 2023
أما مرافقها فغرد: “في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني”.
في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني.
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/HUmDdFptfl
— Ali Alqarni (@AstroAli11) April 9, 2023
وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت سابقا أن شهر ماي المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية “AX-2” التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر ماي القادم.
وأوضحت في تغريدة لها على تويتر منذ أيام أن موعد انطلاق الأبطال إلى الفضاء، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء”.
بإعلان @Axiom_Space موعد انطلاق رحلة أبطالنا @Astro_Rayyanah ، @AstroAli11 إلى الفضاء في شهر مايو المقبل؛ بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء.
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/ncnPRfn8Ra
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) April 6, 2023
وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 فيفري 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.