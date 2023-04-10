-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذا ما قالته أول امرأة سعودية تزور الفضاء ماي المقبل!

نادية شريف
  • 58
  • 0
هذا ما قالته أول امرأة سعودية تزور الفضاء ماي المقبل!
وكالات
رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

عبرت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تزور الفضاء، ماي المقبل، عن شغفها للرحلة التي أصرت على خوضها في سبيل العلم والإنسانية.

وقالت ريانة في تغريدة عبر تويتر: “بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية”.

أما مرافقها فغرد: “في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني”.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت سابقا أن شهر ماي المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية “AX-2” التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر ماي القادم.

وأوضحت في تغريدة لها على تويتر منذ أيام أن موعد انطلاق الأبطال إلى الفضاء، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء”.

وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 فيفري 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

مقالات ذات صلة
بعد مهاجمتها بسبب لمجرد.. إليسا في ورطة جديدة!

بعد مهاجمتها بسبب لمجرد.. إليسا في ورطة جديدة!

صورة لوزيرة الخارجية الليبية إلى جانبها زجاجة كحول.. هذه حقيقتها!

صورة لوزيرة الخارجية الليبية إلى جانبها زجاجة كحول.. هذه حقيقتها!

المغرب: مقتل سيدة والتنكيل بجثتها قبل إخفائها داخل ثلاجة!

المغرب: مقتل سيدة والتنكيل بجثتها قبل إخفائها داخل ثلاجة!

وزيرة التجارة الكندية تندّد بتمزيق مصحف في أحد المساجد

وزيرة التجارة الكندية تندّد بتمزيق مصحف في أحد المساجد

فيديو معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة يتصدر الشبكات

فيديو معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة يتصدر الشبكات

بالفيديو… هكذا عبرت معتمرة عن فرحها بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود!

بالفيديو… هكذا عبرت معتمرة عن فرحها بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد