هذا ما قالته أول امرأة سعودية تزور الفضاء ماي المقبل!

عبرت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تزور الفضاء، ماي المقبل، عن شغفها للرحلة التي أصرت على خوضها في سبيل العلم والإنسانية.

وقالت ريانة في تغريدة عبر تويتر: “بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية”.

أما مرافقها فغرد: “في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني”.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت سابقا أن شهر ماي المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية “AX-2” التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر ماي القادم.

وأوضحت في تغريدة لها على تويتر منذ أيام أن موعد انطلاق الأبطال إلى الفضاء، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء”.

وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 فيفري 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.