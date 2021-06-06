هذا ما قالته أيقونة الشيخ جراح “منى الكرد” لحظة اعتقالها!

بعد مراسلة الجزيرة وحملة قمع الصحفيين

اعتقلت قوات الجيش الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، الناشطة الصحفية منى الكرد، من منزل عائلتها بحي الشيخ جراح.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون، لحظة اعتقال الصهاينة لمنى الكرد، والتي واجهتهم بقوة وصلابة قائلة لعائلتها: “تخافوش”.

وقالت والدتها: “لقد تم اعتقال منى قبل ساعة من بيتنا بالشيخ جراح الذي تم اقتحامه من قبل المخابرات الإسرائيلية، حيث تم أيضا تفتيش البيت بحثا عن شقيقها محمد المطلوب أيضا للتحقيق”.

ويأتي اعتقال الكرد بعد 12 ساعة من قمع شرطة الاحتلال للصحافيين قبالة حي الشيخ جراح واعتقال مراسلة “الجزيرة”، جيفارا البديري، والمصور نبيل مزاوي.

وقالت الكرد في بث مهم حول اعتقال الصحفيين أنهم يتعاملون مع “كيان وسخ” يحاول تكميم الأفواه، وأن النصر قريب، ولكن لا بد من الاستمرار.

وبرزت منى وشقيقها محمد من خلال حديثها وتعريفها بقضية حي الشيخ جراح، سواء عبر مختلف المنصات، سواء الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الاحتلال يحاول سلب الأراضي الفلسطينية العربية في القدس رويدا رويدا، “كي لا تفوح رائحة أعمالهم”.

وتابعت: “لا نتأمل من المحكمة الإسرائيلية أي شيء، ونعتبرها محكمة احتلال تريد أن تفرغ هذه الأراضي من العرب الفلسطينيين. انحيازها لصالح الجمعيات اليهودية واضح”.

واعتبرت الكرد قضية الشيخ جراح “قضية كل الفلسطينيين والعرب عامة، اليوم الشيخ جراح يواجه التهجير، غدا سيكون التهجير في حي آخر، والمؤازرة هي للقدس عامة لا تقتصر علينا”.