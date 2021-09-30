-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فرنسا: إدانة نيكولا ساركوزي بالسجن بتهم فساد
جواهر

هذا ما قالته إليسا بشأن تعيين أول امرأة على رأس حكومة تونس!

جواهر الشروق
  • 2130
  • 1
هذا ما قالته إليسا بشأن تعيين أول امرأة على رأس حكومة تونس!

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء الأربعاء، على تعيين نجلاء بودن رئيسة للوزراء في تونس، لتصبح أول امرأة تقود حكومة عربية.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة”.

وأضافت: “مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة. إنها نون التأنيث والنصر”.

الرئيس التونسي يعين نجلاء بودن رئيسة للحكومة

وعيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 29 سبتمبر، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، وهو ما يجعلها أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية أنه “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وللإشارة فانّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 جويلية 2021 رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. سعوديات يقدن الدراجات في شوارع المملكة!

بالفيديو.. سعوديات يقدن الدراجات في شوارع المملكة!

أكبر معمّرة على وجه الأرض باكستانية عمرها 300 عام.. ما الحقيقة؟

أكبر معمّرة على وجه الأرض باكستانية عمرها 300 عام.. ما الحقيقة؟

6 خطوات للحفاظ على”مسافة الأمان” بين الأزواج

6 خطوات للحفاظ على”مسافة الأمان” بين الأزواج

اعتقال شابتين في السعودية لرقصهما من نافذة السيارة!

اعتقال شابتين في السعودية لرقصهما من نافذة السيارة!

نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية

نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية

هل عادت حلا شيحة لارتداء الحجاب بعد زواجها من معز مسعود؟

هل عادت حلا شيحة لارتداء الحجاب بعد زواجها من معز مسعود؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مجرد توقع

    اتوقع ان يكون الدور القادم على الامارات او المغرب وربما لبنان ايضا سيجرب حظه مع سنّية

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد