هذا ما قالته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بشأن العقوبات الأمريكية عليها

علقت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأمريكية من غزة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا لحصانتها.

وقالت ألبانيز: “هذا إجراء خطير جدًا وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة”، وذلك خلال زيارتها لبوغوتا، بعد نحو أسبوع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملها “منحاز وخبيث”.

وأكدت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، وخبيرة في حقوق الإنسان: “هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم”.

On what is happening in Brussels 🇪🇺:

1/ “Historic” would be a meeting leading to the end of the genocide, the dismantling of Israel’s forever-occupation and apartheid, and the beginning of justice and accountability— in line with int’l law, and as per ICJ and ICC proceedings.… https://t.co/BLTIbRTVEg

