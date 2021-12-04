وجهت الصحافة التونسية انتقادات لاذعة لمنتخب نسور قرطاج، والمدرب منذر الكبير، عقب الهزيمة القاسية أمام سوريا بثنائية نظيفة..

ووصفت جريدة “الشروق” التونسية، الهزيمة أمام منتخب سوريا بالقاسية، وعنونت الموضوع الخاص بالمباراة بـ: “المنتخب ينهار أمام سوريا”.

وانتقدت جريدة “الصباح” المدرب منذر كبير وخياراته، وعنونت بـ” منتخب صغير بمدرب ليس بكبير”، وقالت أن خيارات المدرب أفقدت المنتخب توازنه، وأضافت “الصباح” أن التشكيلة كانت دون المستوى باستثناء اللاعب المجبري.

وقالت “الصباح نيوز”: “سوريا تعيد تونس إلى الأرض وتخلط حسابات المجموعة الثانية، وأضافت أن منتخب سوريا فجر مفاجأة بالفوز على المنتخب التونسي بهدفين لصفر.

كما عنونت جريدة “لابراس” الناطقة بالفرنسية : “خيبة أمل كبيرة لنسور قرطاج”، وقالت أن المباراة سيطر عليها التونسيون الذين انهزموا أمام واقعية السوريين.