هذا ما قالته الصحف المصرية والسنغالية عن نهائي العرس الإفريقي

ركز الإعلام في السنغال ومصر، على نهائي كأس أمم إفريقيا والمواجهة النارية التي تجمع “الفراعنة” بأسود “التيرانغا”، حيث أكدت الصحف المصرية على ضرورة التتويج باللقب الثامن، فيما عبّرت الصحف السنغالية عن آمالها في تحقيق اللقب الأول..

والبداية بالصحف المصرية، حيث عنونت “المصري اليوم: “يا منتخبنا واصل مشوارك.. كأس أفريقيا في انتظارك”.

أما جريدة ” الأهرام”، فقالت أن المصريين لا ينتظرون إلا التتويج بلقب جديد، وعنونت تقريرها عن المباراة بـ: ” الليلة.. عيون المصريين على اللقب الإفريقى الثامن أمام السنغال”.

و بدورها رأت صحيفة “اليوم السابع”، التي أشادت بمشوار المنتخب، أن الفرصة مناسبة من أجل التتويج، وعنونت بـ: ” أحفاد الفراعنة.. أكتبوا التاريخ”.

وفي الطرف الآخر، تطرقت الصحف السنغالية إلى مباراة النهائي الإفريقي وعبرت عن آمالها في تحقيق الحلم السنغالي والتتويج للمرة الأولى بكأس إفريقيا.

وسلطت صحيفة “لوكيتيادن”، الضوء على الصدام بين محمد صلاح، وساديو ماني، وعنونت بـ: “أسود التيرانغا سيقاتلون من أجل حصد اللقب الأفريقي الأول له في تاريخهم”.

أما “صحيفة الأوبزرفر” المحلية، فعنونت بـ: “السنغال شخص واحد وهدف واحد اليوم”، في إشارة هدف تحقيق اللقب الأول في تاريخ السنغال.

وقالت صحيفة “سود كويتيدن”، أن السنغال ستبحث عن تحقيق الفوز على “الفراعنة” والتتويج، وعنونت بـ: “السنغال تسعى لهزيمة الفراعنة بحثا عن المجد والارتقاء إلى قمة أفريقيا”.