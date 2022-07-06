هذا ما قالته العداءة “بسنت” بعد جدل سجودها خلال الألعاب المتوسطية!

ردت العداءة المصرية بسنت حميدة على الجدل القائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن انكشاف عورتها لحظة سجودها بعد تتويجها بالميدالية الذهبية الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

وقالت حميدة إن “السجدة كانت فعلا عفويا بعد التتويج، لأنها مرت بصعاب كثيرة طوال السنوات الماضية حرمتها من المشاركة في أولمبياد طوكيو الأخيرة، بسبب الإصابة”.

وأضافت أنها “لم تكن تعلم إن كانت ستشارك في بطولة ألعاب البحر المتوسط، بسبب إصابة لحقت بها مؤخرا قبل أيام من البطولة، ولذلك أرادت بسجدتها أن تشكر الله على توفيقه لها وتعويضه بالتتويج بالذهب، بعدما مرت به، ولم تضع في بالها ماذا ترتدي أو أين تسجد”.

ووصفت بسنت علاقتها بالله بأنها علاقة خاصة شأن أي إنسان، فهي “تتحدث إليه دوما في صلاتها وتطلب التوفيق، وتكثف دعواتها أثناء الإحماء قبل المشاركة في السباقات، وكانت تبكي قبل البطولة خوفا من عدم اللحاق بها”.

واختتمت بسنت حديثها بأنها “تتفهم طبيعة بعض الناس بسبب الطبيعة الشرقية والإسلامية، لكن هذا الأمر ليس اختياريا للرياضيين”.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمنشورات ساخرة عن بسنت التي أصيبت عقب فوزها بنوبة بكاء وصراخ أعقبتها بسجدة بلباس العدو الكاشف.

وحصلت العداءة على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوًا في ألعاب القوى، وقطعت مسافة السباق بزمن قدره 11.10 ثانية.

وهاجم مصريون بسنت بسبب سجودها وقالوا بأنها لم تحترم لا الدين ولا العادات والتقاليد، فيما علق البعض بسخرية أن السجدة كانت لله والعورة لخلق الله!

وانبرى الكثيرون للدفاع عنها، بينهم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، المذيع حاليا بقناة المحور قائلا: “أنا كنت فاكر الجماهير هتشيد ببسنت وتتغنى بيها بعد إنجازها، لكني فوجئت بسخرية من لبسها.. متخلوناش نرجع لعصور الظلام، وحدة رياضية جوزها جنبها بتلعب رياضة، بدل ما نتكلم في إنجازها نتكلم عن لبسها”.

أما النجم الكروي السابق، الإعلامي أحمد شوبير فقال: “لكل مقام مقال، هي بتعمل كدة كنوع من الإغراء يعني لا سمح الله؟ ليه مش بتشوف صورتها وهي بتبوس يد جوزها، وهي بتقول عايزة علم مصر علشان ترفعه، مش عاجبك متتفرجش”، وفق ما نقل موقع “الوطن سبورت”.