هذا ما قالته الفنانة إليسا في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر!
هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، الثلاثاء، الشعب الجزائري في الذكرى الستين للاستقلال، بكلمات ملؤها الحب والتقدير.
وقالت الفنانة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “تحية للجزائر وأهلها بالعيد الوطني، وكل الحب لهالبلد المضياف والحلو بناسو وأهلو. بتمنالكن دوام الاستقرار والازدهار وعلى أمل نلتقي قريبا جدا”.
تحية للجزائر وأهلها بالعيد الوطني، وكل الحب لهالبلد المضياف والحلو بناسو وأهلو. بتمنالكن دوام الاستقرار والازدهار وعلى أمل نلتقي قريبا جدا
— Elissa (@elissakh) July 5, 2022