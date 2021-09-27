هذا ما قالته الفنانة سوزان نجم الدين بشأن زواجها من حارسها الشخصي!

خرجت الفنانة سوزان نجم الدين عن صمتها، وعلّقت على تداول خبر زواجها من حارسها الشخصي، بعد انشار صورة تجمعها به عبر مواقع التواصل.

ونفت الفنانة الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا يعدو أن يكون إلا مجرد إشاعة، حيث صرحت لوسائل إعلام عربية إنها لن تتوانى عن الوصول إلى مصدرها، وأيضا لمروج شائعة مرضها ودخولها المستشفى.

وأضافت أنها تواصلت مع محاميها لبحث إمكانية التعرف على مروجي هاتين الشائعتين، مشيرةً إلى أنها كانت لا تنوي الرد على شائعة زواجها، لكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع.

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام، أعادت نجم الدين الخبر المنتشر تحت عنوان (الفنانة سوزان نجم الدين وأنباء عن زواجها من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي، مبروك سوزان).

وردت غاضبة: (الخبر مش صحيح، الهبل عند الناس ياللي مصدقة هالخبر).

وبخصوص الصور المتداولة أوضحت نجم الدين إنها تعود إلى أزيد من 4 سنوات مضت، خلال مشاركتها في الرحلة البحرية “ستارز أون بورد”، حيث التقت بهذا الحارس الشخصي ولم تعد تلتقيه بعدها في أي فعالية فنية.

وأكدت أنه في حال زواجها فإنها لن تخفي هذا الخبر عن جمهورها، وستُعلنه بنفسها عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت العديد من الصحف والمجلات قد تداولت في الفترة الأخيرة شائعات عن سوزان نجم الدين أبرزها أنها تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعد أيام من زواجها من حارسها الشخصي.

وجاءت تلك الشائعات بعد صورة نشرتها نجم الدين برفقة حارسها الشخصي وكان يبدو عليهما الانسجام والتقارب.

وقد واجهت نجم الدين اتهامات بأنها تعمدت نشر تلك الصورة لتتصدر الترند وتصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن نجم الدين نفت ذلك في لقاء هاتفي مع ET بالعربي قائلة إن الصورة قديمة للغاية، إذ يعود تاريخها لأكثر من خمس سنوات مضت.

وأضافت أنها لو كانت بالفعل ستتعمد نشر شائعات من هذا النوع عن نفسها، فقد تصدر شائعات تجمع بينها وبين “أمير أو شخص مهم وليس مع حارس شخصي Sorry يعني”.

وقالت نجم الدين إنها لا تبحث عن التريند إنما الترند هو الذي يبحث عنها، لأنها إنسانة حقيقية وصادقة وواضحة، حسب تعبيرها.