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هذا ما قالته الفنانة ياسمين صبري عن الحجاب!

جواهر الشروق
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هذا ما قالته الفنانة ياسمين صبري عن الحجاب!
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الفنانة المصرية ياسمين صبري

كشفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أسرارا جديدة عن حياتها لأول مرة، مؤكدة أنها سوف ترتدي الحجاب يومًا ما لأنها مسلمة.

وقالت في مقابلة مع مجلة فوغ: “أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب؛ لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة”.

وأضافت: “أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي”.

وتطرقت ياسمين صبري للحديث عن طفولتها وتأثير جدتها على حياتها، مبينة أن الأخيرة ربتها بأفضل طريقة وأسلوبها جعل منها امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: “لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد والنجاح له ضريبة”.

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