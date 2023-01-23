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هذا ما قالته جورجيا ميلوني عن زيارتها للجزائر

الشروق أونلاين
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هذا ما قالته جورجيا ميلوني عن زيارتها للجزائر
ح.م
الوزير الأول يستقبل نظيرته الإيطالية

قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، خلال زيارتها للجزائر أن الطاقة والعلاقات الثنائية محور لقائها مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وكتبت ميلوني في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر: “اليوم هو أول يوم في زيارة الجزائر وستتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقات الثنائية”.

وتابعت قائلة “إن المحادثات ستمتد لتشمل جميع المجالات”.

وختمت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني تغريدتها بشكر الوزير الأول أمين بن عبد الرحمن على الترحيب الحار والاجتماع المثمر.

بالفيديو.. رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى الجزائر

ويوم 22 جانفي 2023، وصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى الجزائر، في زيارة عمل وصداقة تجريها إلى البلاد، على رأس وفد وزاري هام.

وكان في استقبال ميلوني بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وتستمرّ زيارة ميلوني إلى الجزائر يومي الأحد والإثنين، حسب ما أكده بيان للوزارة الأولى. وستحظى المسؤولة الإيطالية باستقبال من الرئيس تبون ظهيرة الإثنين.

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