هذا ما قالته حكومة الاحتلال بشأن الجثة المُستلمة الإثنين من غزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجثة التي سلمتها حركة “حماس”، الإثنين، تعود لضابط الصف تال حاييمي.

وجاء في بيانٍ صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي بالتعرّف على جثته”.

وبحسب التقارير الواردة فقد قُتل تال حاييمي، البالغ من العمر41 عاماً، وهو قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير إسحق، خلال انطلاق عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر 2023، وتم اقتياد جثته إلى قطاع غزة.

ويوم الأحد 19 أكتوبر، أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا هاما بشأن جثث أسرى الاحتلال والاشتباكات التي تجري في منطقة رفح.

وقالت القسام في بيان على موقع تلغرام: “عثرنا اليوم على جثة أسير للاحتلال خلال عمليات البحث المستمرة وسنسلمها اليوم إذا كانت الظروف الميدانية مهيأة”، لافتة إلى أن “أي تصعيد سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه”.

وبخصوص اشتباكات رفح أكدت الكتائب على التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، نافية علمها بأية أحداث أو اشتباكات تجري في رفح”.

وأوضحت أن تلك “مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لديها هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري”.

وأضافت: “لا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحدا منهم على قيد الحياة”.

من جانبه، أعلن القيادي في حركة “حماس” عزت الرشق أن “الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تحدّث عن استهداف تعرضت له قواته بالمنطقة، مضيفا أن هذا “يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار” ومتوعدا بأن الرد سيكون قويا.

وعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار، كما أعلن عدم انتهاء الحرب وأكد على شرط نزع سلاح الحركة.

وفي تعليقه على هذه التطورات، دعا وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وشنت طائرات الاحتلال، صباح اليوم الأحد 3 غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في أول تصعيد منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وسط اتهامات لحركة حماس بخرق الهدنة.

وفي التفاصيل فإنه أثناء أعمال هندسية في منطقة رفح، في منطقة يشتبه أنها مشبعة بالأنفاق، وقع انفجار كبير ضد حفارة (مركبة هندسية ثقيلة).

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بأن “كتائبها أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على الآلية الإسرائيلية في رفح”، لكن حماس نفت ذلك وأفادت بأن آلية عسكرية داست على عبوة قديمة في المكان.