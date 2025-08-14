هذا ما قالته حماس بشأن مشروع سموتريتش الاستيطاني!

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، بيانا بشأن الخطة الاستيطانية لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الرامية لعزل القدس.

ووصفت حركة “حماس” الخطة الجديدة بأنها “خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني”.

وجاء في بيان للحركة: “تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع”.

وأكدت “حماس” أن “محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته”، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى “النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير”.

وجاء تعليق حماس، بعدما قال سموتريتش أنه سيطرح “خطة E1 التي تدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة في “معالي أدوميم” في القدس وتقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم”، على حد قوله.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها سموتريتش لن تحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار أبو ردينة في بيان إلى أن “هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو أمس الأربعاء، بشأن ما تسمى إسرائيل الكبرى”، وحمّل حكومة الاحتلال ما سماها التصرفات الخطيرة.

كما حمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.

في سياق متصل، أدانت مصر إعلان سموتريتش، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها إن الخطوة الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها.

وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الكيان، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف والتطرف، وحذرت تل أبيب من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، وفقا للبيان.