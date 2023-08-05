هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب ردا على شائعات “انتحارها”

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إقدام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الانتحار خرجت شيرين لتفند الشائعات.

وأصدرت المغنية المصرية، بيان إعلامي مساء الجمعة، نفت تلك الشائعات بشكل قاطع.

وعبر حسابها الرسمي على “إكس” (تويتر سابقاً)، طمأنت شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها. وأكدت “أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حالياً إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

بيان إعلامي

تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023

وتحدثت الشائعات عن أزمات نفسية تعرضت لها المغنية أخيراً، وأثارت قلقاً كبيراً لدى جمهورها ومحبيها. لكن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المغني مصطفى كامل، خرجت أيضاً ببيانٍ نافٍ لتلك الادعاءات.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت منذ نحو خمس سنوات عن محاولات سابقة للانتحار، وأنها تجاوزت تلك المرحلة الصعبة بعزيمتها وقوتها.

حسام حبيب يُعلّق على شائعة انتحار شيرين عبد الوهاب

وللتذكير فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تناولها جرعة زائدة من الأدوية، ما دفع حسام حبيب زوجها إلى الرد وكشف الحقيقة.

ونفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرصا زانكس، قائلًا: “والله عيب جدًا الكلام ده”.

كما نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر كل هذه الأنباء، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

وقالت النقابة على لسان أحد أعضائها إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب “كذب”، مضيفا: “هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة”.

كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: “في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر”.

وفي الشهر الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما من الساحل الشمالي، وظهرت شيرين وهي أكثر رشاقة حيث يبدو أنها فقدت بعضا من وزنها.