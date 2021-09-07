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رياضة

هذا ما قالته صحافة بوركينافاسو عن لقاء الجزائر

سليم.ع
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هذا ما قالته صحافة بوركينافاسو عن لقاء الجزائر

وجهت الصحافة البوركينابية منظارها إلى القمة المنتظرة بين منتخب بلادها والمنتخب الجزائري، حيث أبدت تفاؤلا بقدرة أشبال كامو مالو على وقف المسيرة الذهبية لـ”الخضر”.

وتطرقت صحيفة “واغا” إلى المباراة المرتقبة سهرة الثلاثاء، حيث قالت أن نقاط المواجهة في غاية الأهمية من أجل السير على الطريق الصحيح للتأهل إلى المونديال.

كما تناولت “أنفو بوركينا” وصحف بوركينابية أخرى، آخر استعدادات المنتخب البوركينابي، وركزت على تصريحات المدرب مالو، التي أكد خلالها أن منتخب الجزائر مرشح على الورق، لكن الأمور تحسم على أرضية الميدان.

وأكدت هذه الصحف، أن المهمة صعبة أمام بطل إفريقيا، معربة عن أملها في قدرة المنتخب البوركينابي على تحقيق نتيجة إيجابية وكبح المنتخب الجزائري.

من جهتها الحصص الرياضية، للقنوات التلفزيونية البوركينابية، أعطت أهمية كبيرة للمباراة، من خلال حصص خاصة، على غرار قناة ” أر تي بي”، التي استضافت لاعبين سابقين وإعلاميين للحديث عن مواجهة “الخضر”.

واتفق الحضور خلال الحصة، أن خطر المنتخب الجزائري، يكمن في قوة هجومه، خاصة عن طريق سليماني محرز، وقال الدولي البوركينابي السابق داوودا دياكيتي، خلال ذات الحصة: ” دراسة المنافس مهمة جدا، قبل المواجهة، وعلى منتخبنا أن يركز جيدا، ويعمل على تعطيل الآلة الهجومية للمنتخب الجزائري، ويبقى كل شيء ممكن في هذه المواجهة، خاصة وأن الفوز على النيجر منح ثقة كبيرة لمنتخبنا”.

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