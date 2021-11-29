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هذا ما قالته صحفية عربية بشأن شرط الجزائر لعودة العلاقات مع فرنسا!

نادية شريف
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هذا ما قالته صحفية عربية بشأن شرط الجزائر لعودة العلاقات مع فرنسا!

علقت الصحفية الفلسطينية، إيمان عياد، مساء الأحد، على وضع الجزائر شرطا لعودة العلاقات مع فرنسا إلى وضعها السابق.

وقالت الصحفية العاملة بشبكة الجزيرة الإخبارية، في منشور عبر حسابها على فيسبوك “إن علاقة الند للند، شرط الجزائر لعودة العلاقات مع فرنسا إلى وضعها السابق وفق الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضافت: “الند ليس استفزازا بل صيانة سيادة وطن استشهد من أجل 5 ملايين و630 ألف شهيد من 1830 إلى 1962”.

وأردفت: “فصولٌ تاريخية تكتبها الجزائر في القوة الناعمة ودبلوماسية قائمة على الكرامة والمبدأ لا تحيد عنهما”.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أكد مساء الجمعة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تعود إلى مجراها الطبيعي، لكن بشروط، من خلال التعامل “الند للند”.

وقال الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: “يجب أن يفهم الطرف الآخر أن الند للند ليس استفزازا له وإنما صيانة سيادة وطن استشهد من أجله 5 ملايين و630 ألف شهيد منذ 1830 إلى 1962”.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتغير التعاملات بين البلدين وتكون في إطار “الند للند”، مضيفا أن الجزائر “لا تقبل أن يفرض أي شيء عليها”، وأن إقامة علاقات بين الطرفين لا يعني “أن ندخل تحت حماية فرنسا

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