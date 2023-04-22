هذا ما قالته طليقة حكيمي بعدما ابتلعت صدمة تسجيل أملاكه باسم والدته!

خرجت طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي عن صمتها، وأكدت أن الأشياء المادية لا تهمها بعدما ابتلعت على مضض صدمة تسجيل أملاكه باسم والدته.

وقالت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك إنها فوجئت في البداية بتسجيل طليقها كل أملاكه باسم والدته لكنها لا تفكر في الأمور المادية، لافتة أن صحة أطفالها هي الأهم.

وجاءت تصريحات عبوك لمجلة (ELLE) الإسبانية، بعد فشلها في الحصول على نصف ثروة حكيمي الذي تصرف بذكاء حسب نشطاء لازالوا يتابعون مستجدات الفضية.

والتقى حكيمي، 24 عاما، وهبة عبوك، 36 عاما، لأول مرة في 2018 عندما انتقل نجم المنتخب المغربي من فريق ريال مدريد الإسباني إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني، وبعد نحو عامين أنجبا خلالهما طفلين، تزوجا رسمياً.

وجاء في التصريحات المنسوبة لـ”عبوك”: “تذكر، لا يمكنك التحكم في كل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية تفاعلك معها، تخلص من الحاجة إلى الكمال، واحتضن جمال اللحظة الحالية”.

وأضافت: “أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقا.. عندما تنفصل فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئا مميزا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة”.

وأكملت عبوك، التي ظهرت على غلاف المجلة الإسبانية للحديث عن رؤيتها وفلسفتها في الحياة، أن “الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كلّ ما كان عليّ القيام به”.

وأكدت أنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية، وقالت: “غادرت المنزل، بيدين فارغتين؛ واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، دون دعم من عائلتي، لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حرة، كانت حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي”.

وتابعت طليقة حكيمي تصريحاتها: “في الحياة هناك العديد من اللحظات الجيدة وأيضًا اللحظات السيئة الأخرى، أنت تتزوج من أجل الحب، وتطلق لقلة الحب، الناس يتطورون ويتغيرون وينمون ويأخذون مسارا في بعض الأحيان، وقد تكون هناك أيضًا نقطة تتوقف عندها تجد نفسك”.

وختمت حديثها قائلة: “أذهب إلى الطبيب النفسي مرة واحدة كل أسبوع. الصحة العقلية مهمة للغاية، لا أشعر بالأسف أو الندم على ما فات”.

يذكر أن هبة عبوك طلبت الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب شابة فرنسية في 27 فيفري الماضي. وحين طالبت بنصف ثروته، اكتشفت أنه لا يملك شيئاً، وأن كل أملاكه، من مجوهرات وعقارات وثروة مالية مسجّلة باسم والدته.

وفي أول ردة فعل لوالدة حكيمي، قالت: “لم يبلغني نجلي بنقل ثروته”، مبينة أنه إذا اتخذ أي إجراء فمن أجل حماية نفسه، وفق ما نقلته صحيفة “كواترو” الإسبانية.

كما أضافت: “ليست لدي معرفة بالأمر.. ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحا؟.. إذا لم يفعل نجلي ذلك، فلن يستطيع التخلص منها”، في إشارة إلى هبة عبوك.

وكانت وسائل إعلام أجنبية كشفت أن صافي ثروة مدافع فريق “باريس سان جيرمان” التي أخفاها عن زوجته هو 24 مليون دولار.

ويتقاضى حكيمي حوالي مليون دولار شهرياً، من الفريق الفرنسي ويحتفظ بنحو 20% منها فقط، أما الباقي من راتبه، أي حوالي 800 ألف دولار شهرياً، فيذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.