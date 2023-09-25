هذا ما قالته فنانة شهيرة بعدما صفعت زميلها في عرض مسرحي!

تسببت فنانة شهيرة في أزمة كبيرة بعدما اعتدت في كواليس عرض مسرحي على زميلها الذي صفعته دون مبرر ورفضت الخروج لتحية الجمهور.

وقالت صحف مصرية إن الفنانة لقاء سويدان اعتدت على بطل العرض المسرحي ميدو عادل، وقد روى تفاصيل الأزمة مؤلف العرض، الكاتب السيد إبراهيم في منشور عبر حسابه على فيسبوك.

ولم يذكر الكاتب اسم “لقاء سويدان” وإنما استبدله بـ”جليلة” وهو اسمها في المسرحية، حيث قال: “قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو إنها ستغلق عرض سيد درويش.. ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة والمتعمدة وتفعلها في الليلة الأخيرة وتفسد فرحة الجميع”.

كما أعتب أنها شوهت نجاح ومجهود أربع سنوات، ولم تخرج لتحية الجمهور، وتربصت لبطل العمل في الكواليس وصفعته، مؤكدا أن الأخير تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهور العمل.

وأضاف: “اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها وأشعلت كواليسها وقفلتها.. والشهود أحياء يرزقون”، موضحا أن هناك تحقيقا من قبل نقابة المهن التمثيلية حول الأمر، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

من جهتها التزمت سويدان الصمت، مكتفية بالقول عبر حسابها على “فيسبوك”، إن التحقيق جار في القضية من قبل الشؤون القانونية منذ 2 سبتمبر الماضي، كما أن الرقابة الإدارية تحقق فيها أيضا.

واكتفت بالتأكيد على أنها لن ترد على أية منشورات تتناولها فيما يخص هذه الأزمة إلا عن طريق القانون، أما عادل فاكتفى بإعادة نشر أبيات للشاعر نجيب سرور، كان قد نشرها منذ 6 سنوات، تنص على ما يلي “يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة.. ماذا تبقى للعطاش غير الغرق”.

يذكر أن مسرحية سيد درويش، عرض غنائي، استعراضي، وتتناول قصة حياة فنان الشعب سيد درويش، وأهم المراحل في حياته، والشخصيات التي أثرت به.

وعُرضت المسرحية في العديد من المسارح، من بينهم: مسرح البالون في منطقة العجوزة، وفي المركز الثقافي ببورسعيد.

ويجسد ميدو عادل في المسرحية، دور فنان الشعب سيد درويش، فيما تجسد لقاء سويدان دور جليلة العلامة.