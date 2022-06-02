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هذا ما قالته قيادة الأفافاس بعد استقبالها من طرف الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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هذا ما قالته قيادة الأفافاس بعد استقبالها من طرف الرئيس تبون
ح.م
جانب من اللقاء

أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس يوسف أوشيش أن الحزب يبقى وفياً لمبادئه التأسيسية، وتمسكه بالمشروع الوطني الديمقراطي ومقترحاته للخروج من الأزمة.

وقال أوشيش في كلمة له بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “طالبنا بالمزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص الحوار الوطني لتعزيز الجبهة الداخلية”.

وأوضح المتحدث في ذات السياق “ذكرنا بمشاريع ومبادرات الحزب بخصوص الإجماع الوطني، على أساس حوار شامل، وجددنا التذكير بتمسكنا بالطابع الاجتماعي للدولة في ظل التآكل غير المسبوق للقدرة الشرائية، وطالبنا إجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة ترفع مستوى المواطن المعيشي وتوصون كرامته”.

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل قيادة الأفافاس

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس،  قيادة جبهة القوى الاشتراكية وعلى رأسها الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش.

وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس تبون مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.

الرئيس تبون يستقبل بن قرينة وجيلالي سفيان

وفي 9 ماي 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، كل من جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة.

وجاء في تصريح لبن قرينة عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون “اللقاء كان في إطار الحوار الذي يجريه الرئيس مع مختلف المكونات السياسية، وتم الاتفاق على ضرورة تمتـين الجبهة الداخـلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي”.

من جهته قال جيلالي سفيان أن مضمون اللقاء كان واسع تم خلاله التطرق لعدد من القضايا، مشيرا إلى انه حـان الوقـت لتبـادل الرأي والـدفـاع عـن وحـدة الـوطن.

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