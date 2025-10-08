هذا ما قالته ميلوني بشأن إحالتها إلى الجنائية الدولية بسبب الإبادة في غزة!

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أنها واثنين من وزرائها قد أُبلغ عنهم أمام المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية ضد غزة.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية حكومية، قالت ميلوني إن وزير الدفاع غيدو كروسيتو، ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني قد أُدينا، وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على روبرتو سينغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية.

وفي تصريحات أخرى، قالت جيورجيا إنها تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل إلى استنتاج مفاده أن روسيا غير مهتمة باتفاقية سلام مع أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وأكدت ميلوني أن إيطاليا “تتخذ الموقف الأكثر صرامة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل”، مردفة: “أعتقد أنه لا توجد حالة مماثلة في العالم أو في التاريخ”.

وبعد انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، استحسن بعض المستخدمين هذه الخطوة، وعبر أحدهم بقوله: “سيأتي يوم يُحاسب فيه كل من التزم الصمت في وجه هذه الفظائع، وسيكون ثقل تقاعسهم وصمة عار لا مفر منها!”

وكتب ياسر تغريدة، قال فيها: “إذا لم تذهب إلى لاهاي، آمل أن يقدمها الشعب الإيطالي للعدالة”.

وأكد أحد النشطاء على أن ميلوني تستحق المحاكمة، بقوله: “نعم، لقد كانت بالفعل متواطئة في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل”.